شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تطبيق «التصنيف» في تجديد عقود إعادة التأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

استثنت هيئة التأمين شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبلها، ومجمعات التأمين أو إعادة التأمين ومجموعات التأمين بالاكتتاب، من شرط «التصنيف» لمدة سنة واحدة يعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

كشفت وثيقة صادرة عن «الهيئة» حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، عن أن شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل هيئة التأمين تعمل بصفة معيد تأمين بالنسبة لعمليات إعادة التأمين. وكذلك مجمعات التأمين أو إعادة التأمين ومجموعات التأمين بالاكتتاب، هي مستثناة من شرط «التصنيف» الذي فرضته هيئة التأمين.

وتابعت «الهيئة»: في ظل توجيهات الحكومة للتنسيق والتعاون المشترك مع القطاع الخاص وضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومن منطلق ضرورة استمرارية تقديم الخدمات الذي يأتي من باب حرص الهيئة على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة من أجل تسهيل الأعمال ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة، فإن الهيئة درست أوضاع الشركات وما تمر به أسواق إعادة التأمين العالمية، ومعيدو التأمين الذين تتعامل معهم الشركات، وعليه فان الهيئة استثنت الفقرة (ج) من البند رقم (3) من المادة (26) من التعليمات المشار إليها في القرار المتعلق بقضية «التصنيف».

وأضافت: تقديراً من الهيئة للظروف التى تمر بها أعمال إعادة التأمين على المستوى العالمي فقد تقرر تطبيق الاستثناء الوارد في أحكام الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (26) لمدة سنة على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ إصداره.

4 عوامل

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين: إن أربعة عوامل دفعت نحو التشدد اكثر في شروط تجديد عقود إعادة التأمين العالمية وارتفاع أسعارها في موسم تجديد الاتفاقيات الذي يبدأ مطلع يناير من كل عام.

وتمثل التشدد في عزوف شركات إعادة التأمين أو وكالات الاكتتاب عن العمل في المنطقة، وبعض الشركات الإقليمية توقفت عن العمل بسبب المشاكل التي واجهتها وتوقفت عن قبول أي أعمال جديدة، الأمر الذي أحدث فراغاً في الطاقة الاستيعابية التي يحتاج إليها السوق في الإمارات.

أضاف الأمين: كذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركات الإعادة نتيجة جائحة «كوفيد - 19» التي تتحدث بعض التقارير عن وصولها إلى مستويات قياسية قد تتجاوز 200 مليار دولار على المستوى العالمي. وأشار الأمين إلى أن انفجار مرفأ بيروت وما ترتب عليه من خسائر كبيرة تكبدتها شركات إعادة التأمين وتقدر بمئات الملايين من الدولارات، دفعت نحو التشدد اكثر في قبول وتجديد عقود التأمين في المنطقة.

وأوضح الأمين أن تدهور الفائدة من الاستثمار الناتجة عن انخفاض أسعار الفوائد على الوادئع إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل وتبلغ في الوقت الحالي اقل من 1% أيضاً عززت نحو تشديد شروط شركات إعادة التأمين في عقودها.

تحديات

وتابع الأمين: لكل هذه الأسباب أصبح هناك تشدد في سوق إعادة التأمين ما انعكس على تجديد اتفاقيات الإعادة للعام 2021/2020، حيث واجه عدد كبير من شركات التأمين في المنطقة مصاعب جمة في تجديد اتفاقياتهم، واضطر البعض للقبول بشروط مجحفة لعدم وجود خيارات وبدائل، وقد انعكس ذلك على حملة وثائق التأمين بالنسبة للعقود التي يستحق تجديدها في 1 يناير 2021 خصوصاً في مجال تأمين العقارات، حيث تكون هناك حاجة الى طاقة استيعابية كبيرة، فقد وصلت الزيادات في بعض الحالات إلى ما يزيد على الضعف، ومن المؤسف أن هذه الزيادات المفروضة على السوق من قبل شركات «الإعادة» قد جاءت في وقت يعاني فيه قطاع الأعمال من تبعات جائحة «كورونا»، حيث تم فرض هذه الزيادات التي تشكل عبئاً على أصحاب الأعمال وضغوطاً متزايدة على التكلفة.

وأشار الأمين إلى أن «الهيئة» كانت قد طبقت متطلبات جديدة لإعادة التأمين تشترط حداً أدنى من التصنيف، ما كان سيشكل مزيداً من الضغوط على السوق وعلى ارتفاع الأسعار، إلا أن «الهيئة» قد استجابت إلى طلبات السوق والشركات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى من التصنيف لفترة عام، وذلك لتخفيف الضغوط على شركات التأمين وعلى حملة الوثائق ما كان له الأثر الإيجابي في تخفيف هذه الآثار.

ارتفاع الأسعار يضمن تحقيق أرباح معقولة

اعتبر الرئيس التنفيذي ل«أورينت للتامين» أنه من المتوقع أن تستمر أسواق إعادة التأمين في التشدد نظراً لقلة الطاقة الاستيعابية الموجودة في المنطقة وإصرار شركات الإعادة على تغطية خسائر السنوات الماضية التي نتجت عن التدهور المستمر في الأسعار خلال السنوات السابقة.

وأكد الأمين على الحاجة اليوم أكثر من أي وقت سابق لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية، وربما شركات تأمين إقليمية في منطقة الخليج تستطيع استيعاب جزء من الأخطار التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية، كما ان الوقت مناسب تماما نتيجة عزوف بعض الشركات العالمية عن العمل في المنطقة أو العمل بشروط صعبة أو تعجيزية.

وأضاف الأمين أن ارتفاع الأسعار الحالية يضمن لشركات الإعادة الوطنية تحقيق أرباح معقولة في ظل الحاجة لمثل هذه الشركات، ومن الأفضل أن يتم دعم الشركة المقترحة بحصة إلزامية من شركات التأمين الوطنية لا تقل عن 25% من إجمالي محافظ هذه الشركات، ما يضمن لها حصة معقولة من أقساط التأمين في الدولة أو المنطقة، كما يجب ألا يقل رأس مال الشركة الجديدة عن 10 مليارات درهم يساهم فيها القطاعان العام والخاص بالإضافة إلى شركات التأمين العاملة في الدولة أو المنطقة، ما يساهم في كسر احتكار شركات الإعادة الدولية لأعمال إعادة التأمين في المنطقة، ويساهم في تغطية الفجوة الناتجة عن توقف معظم شركات الإعادة الإقليمية عن ممارسة أعمالها.

وتوقع الأمين أن تستمر شركات الإعادة في تشددها لمدة 3 سنوات على الأقل، يبدأ بعدها تخفيف الشروط تدريجياً وذلك حين وصول الأسعار الى مستويات قياسية وتحقيق أرباح فنية.