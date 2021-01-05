شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبوظبي يحتفل بمرور 39 عاماً على تأسيسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى مطار أبوظبي الدولي بمناسبة مرور 39 عاماً على انشائه، حيث نجح المطار في تعزيز مكانته كبوابة لإمارة أبوظبي نحو العالم، كما تسير عشرات الناقلات العالمية رحلاتها إليه. ويعتبر مطار أبوظبي الدولي المركز الرئيسي لعمليات شركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة. وتلقى مطار أبوظبي الدولي التهاني بعيده الـ 39 من كل من مطار الشارقة و«الاتحاد للطيران» في تغريدات على تويتر.