شكرا لقرائتكم خبر عن أمن التجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح التسوق بنقرة زر الماوس أو عن طريق تمرير الشاشة شائعاً بشكل متزايد، وبالمقابل، ازدادت الهجمات الإلكترونية وتم الإبلاغ عنها بشكل يومي تقريباً خلال العام الماضي على وجه الخصوص. وإلى جانب خروقات البيانات الأخرى واختراقات النظام، جذبت تهديدات الأمن الإلكتروني اهتماماً متزايداً وصدّرت أخباراً كبيرة.

ومع استمرار علامات انتشار جائحة فيروس كورونا، يبقى التسوق عبر الإنترنت هو الخيار الرئيسي لكثير من الناس، ومع ذلك، فإن تجربة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تعرض العديد من الأشخاص لخطر الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.

سيساعد التصرف بأمان أكبر عند التسوق عبر الإنترنت على حمايتك من هذه الأشكال الشائعة من الجرائم الإلكترونية مثل رسائل التصيّد الاحتيالي، وسرقة البيانات، والبرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى السلع المقلدة.

يرى مارك كريشتون، مدير إدارة المنتجات الأمنية في شركة «ون سبان» الأمريكية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال الالكتروني، أن التوعية الكافية والتحلي بالذكاء تجاه مخاطر الاحتيال الإلكتروني لهما أهمية كبيرة، سواء كان المستهلكون يتجهون إلى التسوق عبر الإنترنت للتعويض عن ضياع الإثارة في الوصول إلى الشارع الرئيسي والأسواق الفعلية، أو يتصفحون الإنترنت بحثاً عن الصفقات لتمضية الوقت أثناء فترات الإغلاق الخانقة، ومن المهم أن يبقوا آمنين عند التسوق عبر الإنترنت لهذا العام وكل الأعوام القادمة.

نظراً لاستمرار القيود نسبياً على الحركة بسبب الفيروس، وتجنب الناس مناطق التسوق المزدحمة، سيزداد نشاط التجارة الإلكترونية بلا شك كما حصل في عام 2020، وسنرى مزيداً من المستهلكين دائماً يستعدون للتسوق الرقمي أثناء العطلات. لذلك من المحتمل أن يتعرض هؤلاء لمزيد من الهجمات الإلكترونية، وعليهم أن يظلوا يقظين لأن العروض المشروعة والآمنة من تجار التجزئة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، يمكن تكرارها بواسطة مجرمي الإنترنت. كما أن المتسوقين بحاجة أكثر إلى توخي الحذر لتجنب الوقوع في الروابط الخبيثة أثناء عمليات دفع الأموال، على عجل ودون تدقيق كاف، للحصول على صفقات يرونها جيدة ولا يرغبون بتفويتها.

هناك تدابير يمكن أن يتخذها القطاع المالي للمساعدة في حماية المستهلكين من المخاطر، ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً كبيراً في القطاع المصرفي، وكذلك شركات التجارة الإلكترونية، لضمان أن يظل عملاؤهم آمنين أكثر خلال أوقات المخاطر المتزايدة. كما توفر المصادقة متعددة العوامل والقائمة على السحابة للمنصات الرقمية مزيداً من الأمان لحماية المستهلكين من الهندسة الاجتماعية وهجمات التصيد الاحتيالي، الذي يعد أكثر الطرق المفضلة للمهاجمين عندما يتعلق الأمر بسرقة بيانات الاعتماد، والتي ستكون بالغة الأهمية خلال فترات التسوق المزدحمة.

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