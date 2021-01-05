شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الكهربائية تتجاهل الجائحة بتسليمات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

يشهد سوق السيارات الكهربائية نمواً ملحوظاً بعد عام من الإقبال الكبير رغم التراجع الحاد في الطلب على السيارات عموماً خلال العام الماضي، وسط عوائق تصنيعية ولوجستية شهدتها قطاعات الصناعات بشكل عام بسبب جائحة فيروس «كوفيد-19». النمو جاء مدفوعاً بتسليم قياسي للطلبيات من السيارات الكهربائية في الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ويحقق منافسو تيسلا الصينيون المحليون مبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم. فقد أعلنت الشركات الناشئة الثلاث «نيو» Nio و«لي أوتو» Li Auto و«شبينج» Xpeng في الأيام القليلة الماضية أن عمليات التسليم ارتفعت في عام 2020 لتختتم العام بارتفاعات كبيرة.

وأعلنت «نيو آي إن سي»، التي تتخذ من شانجهاي مقراً لها، عن عمليات تسليم شهرية قياسية في ديسمبر/ كانون الأول، مؤكدةً بذلك الزخم القوي الذي يشهده الطلب على سياراتها. وارتفعت عمليات تسليم طلبيات السيارات الكهربائية لدى الشركة بنسبة 121% على أساس سنوي، لتصل إلى 7007 سيارات في الشهر الماضي. وتضمنت إجمالي عمليات التسليم 2009 سيارات من طراز ES8S، و2493 وحدة من طراز ES6s، بالإضافة إلى 2505 سيارة من طراز EC6s الذي أطلقته حديثاً.

وزادت عمليات التسليم بنسبة 32.43%، بالمقارنة مع 5291 مركبة سلمتها في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأوضحت الشركة إنها سجلت نمواً مضاعفاً على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي.

وقال ويليام بن لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيو»: «كان 2020 عاماً مملوءاً بالتحديات بالنسبة للعالم بأسره. وعلى الرغم من جميع هذه الصعوبات، تمكنت نيو من تحقيق نتائج قياسية متتالية على مدار العام، وأنهت 2020 بتسليم أكثر من 7 آلاف سيارة في شهر ديسمبر».

وفي الربع الرابع سلمت الشركة 17353 مركبة، أي بزيادة قدرها 111% على أساس سنوي.

كذلك، أعلنت «شبينج» عن ارتفاع شحناتها من السيارات الكهربائية 122% على أساس سنوي في عام 2020، مضيفةً أن إجمالي عمليات التسليم للسنة بلغت 27041 وحدة.

ووصلت عمليات تسليم سيارة السيدان من طراز P7 متوسطة الحجم إلى 15062 وحدة، في حين سلمت الشركة 11979 سيارة رياضية من طراز G3.

وبالنسبة للربع الرابع من 2020، سجلت «شبينج» تسليم 12964 سيارة كهربائية، أي ما يمثل زيادة قدرها 303% على أساس سنوي، ونمو بنسبة 51% بالمقارنة مع الربع السابق.

وبلغت التسليمات لشهر ديسمبر 5700 وحدة، بزيادة 326% على أساس سنوي، وزيادة قدرها 35% عن نوفمبر.

من جهتها، أعلنت شركة لي أوتو الجديدة، يوم الجمعة أنها سلمت 32624 سيارة العام الماضي، بعد حوالي 12 شهرًا فقط من تسليم سياراتها الأولى للعملاء. ووصلت عمليات تسليم الطراز الأول للشركة، Li One SUV، إلى مستوى قياسي شهري بلغ 6126 في ديسمبر. وارتفعت الأسهم بنسبة 150% منذ الطرح العام الأولي في ناسداك يوليو الماضي.

من جهة أخرى، ذكرت شركة «تيسلا» الأمريكية في بيان أنها سلمت طلبيات قدرها 499,550 سيارة في عام 2020، صعوداً من 367,500 سيارة في عام 2019.

وفاقت الأرقام توقعات المحللين في «وول ستريت»، حيث توقعوا أن تسلم الشركة 481,261 سيارة.

إلا أن إجمالي عمليات التسليم جاءت أقل بقليل من العدد الذي استهدفه الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، البالغ 500 ألف سيارة للعام 2020، إلا أن النتائج التي حققتها الشركة كانت مذهلة. وبلغ إجمالي عمليات التسليم في الربع الرابع بلغت 180,570 سيارة، الأمر الذي يعد رقماً قياسياً جديدة لتيسلا.