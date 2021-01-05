شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتتابات التقليدية أم شركات «سباك».. لمن الغلبة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

كان عام 2020 عاماً جيداً جداً بالنسبة «للاكتتابات العامة الأولية» أو «IPO» وأفضل بكثير لشركات «الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة» المعروفة باسم «سباك». ووفقاً لـ«رينيسانس كابيتال»، كانت هناك 194 صفقة اكتتاب عام تقليدية في عام 2020 جمعت 67 مليار دولار، لذلك اعتبر العام الأفضل منذ 2014، لكنه بالمقابل كان عاماً متميزاً بالنسبة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي جمعت نفس المبلغ تقريباً من حوالي 223 شركة.

شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «SPAC» ليس لديها عمليات تجارية، وتم إنشاؤها فقط لزيادة رأس المال من المستثمرين لغرض الاستحواذ على واحد أو أكثر من الأعمال التجارية.

لقد كانت جزءاً صغيراً من المشهد الاستثماري، لكن شعبيتها ازدهرت كثيراً في العامين الماضيين.

سباق عام 2021

تقول كاثلين سميث من «رينيسانس كابيتال» التي تقدم أبحاث الاكتتاب العام للمستثمرين: «إن مجموع حجم الاكتتاب العام الأولي وشركات ال«سباك» البالغ 130 مليار دولار، يتجاوز أي شيء رأيناه منذ فقاعة الإنترنت».

واعتبر جيل أوتنسوسر، رئيس العمليات البنكية وأسواق رأس المال لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في «بي تي آي جي»، أن شركات أل«سباك» تقدم أيضاً العديد من المزايا لزيادة رأس المال:

الشفافية الكاملة

ويُفصح هذا النوع من الشركات لهيئة الأوراق المالية والبورصات بما يسمى «S-4»، عند الإعلان عن سعيها إلى استحواذ ما. وهو أمر شبيه بمخططات المخاطر والإفصاحات الموجودة في «S-1» التي يجب أن يقدمها الاكتتاب العام الأولي للهيئة.

دخلت أسماء كبيرة لهذا المجال وأضفت المصداقية على شركات أل«سباك» أمثال المستثمر الأمريكي الشهير بيل أكمان، ومايكل كلاين، وشامات باليهابيتيا، إضافة إلى شركات الأسهم الخاصة مثل «أبولو جلوبال»، و«سولامير كابيتال»، و«تي بي جي كابيتال» وغيرها كثير.

ونظراً لأن شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تعد شركة عامة، فهي قادرة على تقديم إرشادات استشرافية للشركة التي تشتريها. وعليه قال أوتنسوسر: «يحصل المستثمرون على مزيد من المعلومات حول الشركة المستهدفة أكثر مما يحصلون عليه في الاكتتاب العام».

الخروج السهل

ويمكن للمستثمرين غير الراضين عن عملية الاستحواذ المستهدف، التخارج وبيع أسهمهم بسهولة قبل إتمام العملية.

قواعد اللعبة لعام 2021 هي نفسها تخضع شركات الطرح العام الأولي «IPO» وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «SPACs» لنفس قواعد اللعبة، ويعتمد كثير منها على ظروف السوق. وسيكون السوق المرتفع والاقتصاد المتحسن مفيداً لكلا المعسكرين. من وجهة نظر كاثلين سميث، سيكون هناك كثير من الشركات المليارية الكبيرة «يونيكورن»، والتي من المحتمل أن تسلك طريق الاكتتاب العام في عام 2021، بما في ذلك «سبيس إكس»، و«سترايب» للخدمات المالية، وشركة «وايمو» للقيادة الذاتية المملوكة من «ألفابت». ويتوقع محللون آخرون، ومديرو ملفات شركات «سباك»، أن يزداد الزخم حولها في عام 2021، بعد أن ينضم العديد من الأسماء الكبيرة أيضاً. حتى أنصار الاكتتاب العام الأولي مثل كاثلين سميث، يقولون إن هناك متسعاً في السوق لكل من الاكتتابات الأولية وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. وتشير سميث إلى أن عروض ال«سباك» تُبقي العديد من الأسهم الخاسرة خارج سوق الاكتتاب العام العادي، مما يجعلها ذات جودة أفضل.