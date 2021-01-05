شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت فنادق ومنتجعات أفاني، فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي الذي، يُعتبر أحدث إضافة إلى محفظتها المتنامية من العقارات في الإمارات العربية المتحدة، بدبي.

ينضم فندق أفاني الثالث في المدينة إلى فندق أفاني ابن بطوطة دبي، وفندق أفاني ديرة دبي، ليرسّخ بذلك مكانة العلامة التجارية المرموقة في الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة.

يتميّز هذا الفندق المؤلف من 48 طابقاً بموقع منقطع النظير يطلّ على نخلة جميرا الشهيرة التي تُعتبر إحدى أروع المناطق في دبي. ويقع فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي بين مدينة دبي للإعلام، ونخلة جميرا ودبي مارينا، وسط أجواء نابضة بالحياة. ويرتبط بشبكة مواصلات ممتازة.

ويلبي فندق أفاني بالم فيو متطلبات جميع الضيوف من رجال الأعمال، والمقيمين لفترة قصيرة، أو طويلة، إذ يحتضن 264 غرفة وجناحاً، كما يقدّم فندق أفاني بالم فيو 11 فئة مختلفة من الغرف، بدءاً من الاستوديوهات، وصولاً إلى الشقق التي تضم ثلاث غرف نوم.

وقال ديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي لفنادق ماينور التي تملك فنادق ومنتجعات أفاني: يشكّل فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي المذهل فندقنا الثالث في دبي، ويسلّط الضوء على النمو المطّرد الذي تشهده العلامة التجارية في المنطقة، وخارجها. وسيستمتع ضيوف الفندق بتجربة أفاني الاستثنائية، بدءاً من المساحات الواسعة التي تحرص العلامة على توفيرها والأطباق المُعدة بمكونات محلية للحدّ من آثارها في البيئة، وصولاً إلى استكشاف مدينة دبي النابضة بالحياة من خلال عدسة AvaniMe المصمّمة لتناسب أبناء الجيل الجديد من المسافرين الذين ينشدون تجربة مميّزة لا تقتصر على الإقامة في غرفة الفندق.