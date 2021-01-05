شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة توقع شراكة مع «فينيكس» لتوفير دراجات السكوتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلنت بلدية الفجيرة وشركة الفجيرة القابضة عن توقيع شراكة استراتيجية مع فينيكس، لتوفير أول خدمة لتأجير دراجات «السكوتر» الكهربائية بالفجيرة، وستقوم فينيكس بنشر السكوترات الكهربائية المخصصة في جميع أنحاء الفجيرة، بدءاً من كورنيش الفجيرة إضافة إلى المواقع السياحية الأخرى، ومن شأن الشراكة تزويد المقيمين والزوار بوسائل تنقل آمنة ومريحة وفعالة في أرجاء الإمارة الساحلية، حيث تم تجهيز جميع السكوترات بحزم تعقيم لليدين لضمان وقاية الركاب في جميع الأوقات.

وأكد محمد العثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفجيرة القابضة أن الهدف من التعاون مع فينيكس تعزيز الابتكارات في التنقل الحضري في إمارة الفجيرة ودفع عجلة نمو في الإمارة من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المبتكرة والرائدة في مختلف المجالات.

وأكد جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس أن العالم يبحث عن خيارات نقل ميسورة التكلفة ومريحة ونرى طلباً متزايداً على وسائل النقل الخفيف في المدن من جميع الأحجام.