شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوق «سيرينا» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد هذا الأسبوع افتتاح «سوق سيرينا»، مركز التسوق والخدمات الجديد في قلب مجمع سيرينا السكني في «دبي لاند»، وذلك ليتيح لسكان المجمع والمجمعات المجاورة مثل «الواحة» و«ليان» وزوار المنطقة باقة متنوعة من المتاجر والمطاعم والتجارب الترفيهية المتميزة المناسبة لجميع الأعمار.

ويمتد «سوق سيرينا» على مساحة 45 ألف قدم مربعة ويشكّل وجهةً مثالية للعائلة والأصدقاء للتواصل والاستمتاع بتناول أشهى المأكولات، ويشمل عدداً من العلامات التجارية ومركزاً اجتماعياً ترفيهياً، كما يضم مجموعة من الخدمات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح سوق سيرينا بالكامل خلال عام 2021، ليقدم لسكان المجمع بما في ذلك «بيلا كاسا» و«كاسا دورا» و«كاسا ڤيڤا»، باقة خيارات عديدة من وسائل الراحة ومرافق الترفيه، فضلاً عن سهولة الوصول مباشرة إلى شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع المدينة الأكاديمية.