شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تواصل الارتفاعات القوية بدعم الشراء الأجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعات قوية في ثانية جلسات العام الجديد وسط سيولة ب887 مليون درهم، وعلى وقع استمرار شهية شراء الأجانب الذين ضخوا في الأسواق 238 مليون درهم كمحصلة شرائية في غضون يومين.

وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 2.89% إلى 2579 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع مارس/ آذار 2020، بينما واصل سوق أبوظبي الصعود بنسبة 0.72% إلى 5115.46 نقطة.

وهيمن السهمان القياديان «إعمار العقارية» و«الدار» على تداولات السوقين، حيث استقطب الأول 135 مليون درهم مغلقاً عند 3.77 درهم، وارتفع 5.3% بينما استحوذ الثاني على أكثر من 100 مليون درهم وارتفع 1.26% إلى مستوى 3.21 درهم.

وكان من أبرز الارتفاعات الأخرى «الإمارات دبي الوطني» 4.28%، و«دبي للاستثمار» 4.08%، و«دبي الإسلامي» 1.74% و«إعمار مولز»1.61%، و«أبوظبي الأول»0.91% و«أدنوك للتوزيع» 3.42% و«اتصالات»0.71% و«أبوظبي الإسلامي» 0.43%، و«العربية للطيران» 1.56%.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 886.97 مليون درهم منها 436.97 مليون درهم في سوق دبي، و450 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 369.8 مليون سهم، توزعت بواقع 265.8 مليون سهم في دبي، و104 ملايين سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم شركتين، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7863 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.89% إلى مستوى 2579 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.74% و«الإمارات دبي الوطني» 4.28%.

كما ارتفع قطاع العقار 3.87% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 5.3% و«إعمار للتطوير» 2.9% و«إعمار مولز»1.61% و«الاتحاد العقارية» 0.35% و«داماك»3.78 %.

وزاد قطاع الاستثمار 3.82% بفعل ارتفاع «دبي للإستثمار» 4.08% و»سوق دبي المالي «3.26% و«شعاع كابيتال» 2.68%.

وصعد قطاع النقل أكثر من 2% بعد ارتفاع «العربية للطيران»1.56 % و«أرامكس» 2.29% و«الخليج للملاحة»5.14 %.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.72% إلى مستوى 5115.46 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع.

وزاد قطاع البنوك 0.68% نتيجة صعود «أبوظبي الأول «0.91% و«أبوظبي الإسلامي» 0.43%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.16%.

وصعد قطاع العقار 1.31% مع صعود «الدار» 1.26% و«رأس الخيمة العقارية» 2.3%.

كما صعد قطاع الاتصالات 0.71% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة 2.31% مع ارتفاع «دانة غاز»0.28 % و«طاقة»1.42% و«أدنوك للتوزيع» 3.42%.

وفي المقابل، هبط قطاع الاستثمار 0.14% متأثراً بهبوط «الواحة كابيتال» 2.63% رغم ارتفاع «إشراق»0.31% و«العالمية القابضة»0.1%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 135 مليون درهم مغلقاً عند 3.77 درهم، تلاه «دبي للاستثمار» بسيولة بلغت 61.5 مليون درهم، وأقفل عند 1.53 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 59.6 مليون درهم ليغلق عند 10.95 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار»بقيمة 103.4 ملايين درهم مغلقاً عند 3.21 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 97.34 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 13.24 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق دبي «إعمار العقارية» بنسبة 5.3% مغلقاً عند 3.77 درهم، بينما كان في مقدمة المتراجعين «بي إت مباشر للخدمات المالية» وبنسبة 4.94% إلى 0.269 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «جلفار» بنسبة 5.26% ليغلق عند 1.4 درهم، فيما تصدر التراجعات «العين الأهلية للتأمين« بنزوله 4.97% ليغلق عند 35.16 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 60.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.2 مليون درهم محصلة شراء العرب و3.88 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و55.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 60.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 131.89 مليون درهم محصلة شراء، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 131.89 مليون درهم محصلة بيع، منها 14.15 مليون درهم محصلة بيع العرب، و45.93 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و71.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«العربية للطيران» و«إعمار مولز» و«جي إف إتش» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الدار»، و«سلامة» و«ديار» و«إعمار للتطوير».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 116.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 94.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و22 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

