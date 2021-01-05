شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تبدأ تداولات العام الجديد بمستويات قياسية مرتفعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية في أولى جلسات تداول العام الجديد، أمس الاثنين، مستفيدة في ذلك من آمال تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات المختلفة التي بدأ توزيعها في العديد من دول العالم، وفي ظل ذلك ارتفعت جميع الأسواق الآسيوية باستثناء اليابانية، وبينما شهدت المؤشرات الأوروبية ارتفاعات كبيرة، حققت أسهم «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة.

وفي بورصة نيويورك، استهل المؤشران «إس آند بي»، و»داو جونز»، أولى جلسات العام الجديد 2021 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة، أمس الاثنين، ليواصلا المكاسب التي تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، بما يعادل 0.07%، إلى 30627.47 نقطة في حين فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعاً 8.5 نقطة، أو 0.23%، إلى 3764.61 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.2 نقطة، أو 0.54%، إلى 12958.522 نقطة.

في القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول لهذا العام؛ إذ عزز الاتفاق التجاري التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، في أنحاء القارة، التوقعات بتعافٍ اقتصادي قوي.

وشهدت بورصة لندن ارتفاعاً بأكثر من 1,5% أمس الاثنين في بداية قوية لعام 2021 في أول يوم تداول منذ خروج بريطانيا رسمياً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» المرجعي بنسبة 1,54% وبلغ 6.560,33 نقطة عند الافتتاح بعدما خسر ليلة رأس السنة الجديدة 1,5% عند التداول به للمرة الأخيرة.

وفي منطقة اليورو، أمس الاثنين، ارتفع مؤشر «داكس 30» في فرانكفورت بنسبة 1,2%، وكذلك فعل مؤشر «كاك 40» في باريس بزيادة بلغت 1,3%. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% ليلامس المستويات المرتفعة التي بلغها في فبراير/شباط 2020، مع تصدر أسهم التعدين والسفر والترفيه المكاسب.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 كانون الثاني/يناير 2020 لكنها بقيت في مرحلة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، فيما كان الجانبان يتفاوضان على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست تم إبرامه في 24 كانون الأول/ديسمبر. وغادرت بريطانيا رسمياً الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة عند الساعة 23:00 (ت غ) في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وقال ريتشارد هانتر رئيس قسم الأسواق في «إنتراكتيف إنفستور»: «ما زالت الآثار الفعلية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي غير معروفة، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي يزيل بعض العبء الذي كان يطارد المؤشر لبعض الوقت».

وسجّلت البورصات الآسيوية بداية عام قوية مع تزايد التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ويأمل المستثمرون أن يؤدي طرح لقاحات ضد الفيروس إلى الحد من الارتفاع في معدلات الإصابة.

وأغلقت أسهم اليابان منخفضة، أمس الاثنين، بعدما صرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها، لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات بفيروس كورونا محلياً.

وهبط المؤشر نيكاي 0.68% إلى 27258.38 نقطة في أول أيام التداول في عام 2021، وهو أكبر هبوط يومي في أسبوعين. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.56% إلى 1794.59 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات الطيران والنقل والعقارات ومتاجر التجزئة، خشية أن تؤدي القيود على السفر وتخفيض ساعات العمل إلى تراجع الإنفاق والإضرار بقطاع الخدمات.

وارتفعت الأسهم اليابانية في الأيام الأخيرة من العام الماضي لتبلغ ذروة 30 عاماً، بفضل آمال بتعزيز موافقات على لقاحات للوقاية من فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، غير أن العدد القياسي للإصابات في طوكيو والمدن المحيط بها قوّض تفاؤل المستثمرين.

وسجلت شركة سكك حديد وسط اليابان أضعف أداء بين أكبر 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس، وهبط سهمها 2.74%، يليه سهم شركة طوكيو مارين هولدينجز، وفقد 1.787%. (وكالات)

القطاع الصناعي بمنطقة اليورو ينهي 2020 على مكاسب

أظهر مسح أمس الاثنين، أن المصنعين بمنطقة اليورو أنهوا عام 2020 على مكاسب، إذ نما القطاع بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018، وهو ما يشير إلى أن الضرر الذي سببته الجائحة لاقتصاد التكتل جاء أقل مما كان متوقعاً في وقت سابق من العام.

وكانت ألمانيا هي القوة الدافعة مرة أخرى، واستمر العمل في المصانع بالمنطقة في أغلب الأحيان، على عكس قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل والذي تضرر بشدة من إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 55.2 في ديسمبر/كانون الأول من 53.8 في نوفمبر، ولكنها أقل من القراءة الأولية عند 55.5.

وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة لنمو. وسجل شهر ديسمبر/كانون الأول أعلى قراءة منذ مايو/أيار. وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج إلى 56.3 من 55.3، وهو يغذي أيضاً مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر إعلانه يوم الأربعاء، ويعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت: «تبعاً لذلك، يبدو أن الضرر الذي أصاب الاقتصاد جراء الجائحة في الربع الرابع أقل كثيراً من التراجع غير المسبوق في الربع الثاني، وذلك بفضل صمود القطاع الصناعي». (رويترز)