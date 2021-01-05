شكرا لقرائتكم خبر عن أول اختبار فعلي لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجهت بريطانيا، أمس الاثنين، أول اختبار فعلي لها بعد خروجها من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي؛ لمعرفة إن كان عبور آلاف الشاحنات الحدود عبر بحر المانش سيتم من دون عوائق بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة.

وكان نجاح مرحلة ما بعد بريكست أساسياً لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي وجد نفسه أمام ملفات أخرى ملحة؛ إذ تعاني المملكة المتحدة من فيروس «كورونا» المستجد بقوة مع أكثر من 75 ألف حالة وفاة، وهي من أسوأ الحصائل في أوروبا، مع ما يرافق ذلك من أزمة اقتصادية.

ويهدد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وحدة البلاد؛ إذ تضغط رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون على الحكومة البريطانية لتمنحها حق إجراء استفتاء حول استقلال بلادها. وفي حال فوز داعمي الاستقلال، وعدت ستورجون بانضمام اسكتلندا التي صوتت بنسبة 62 % ضد البريكست، إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت المملكة المتحدة باشرت حياتها خارج الاتحاد الأوروبي، بعد زواج دام قرابة نصف قرن، نهاية الأسبوع الماضي من دون عوائق.

ويسمح اتفاق تجاري أبرم عشية عيد الميلاد بين لندن والاتحاد الأوروبي بتجنب فرض رسوم جمركية ونظام حصص. وكاد الفشل في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة أن يتسبب بفوضى عند الحدود.

إلا أن عودة المعاملات الجمركية التي اختفت مدة عقود قد تؤدي إلى اضطرابات اعتباراً من أمس الاثنين، مع معاودة النشاط الكامل.

فللسماح لها بالتنقل على طرقات محافظة كنت، ينبغي للشاحنات الأوروبية أن تحصل على إذن يوفر إلكترونياً يثبت أنها استكملت مسبقاً المعاملات الضرورية، ويواجه المخالفون غرامة قدرها 300 جنيه إسترليني (334 يورو).

وخلافاً للاتحاد الأوروبي، قررت الحكومة البريطانية فرض عمليات تدقيق جمركية عند الحدود تدريجاً، وهي لن تشمل البضائع كلها، إلا اعتباراً من يوليو/تموز.

(أ ف ب)