شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية واستمرار متابعة أزمة فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في بريطانيا ارتفع إلى 57.5 نقطة في الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات عند 57.3 نقطة.



وارتفع مؤشر المعروض النقدي "إم 4" بنسبة 0.8% في ديسمبر/كانون الأول بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.4%، وارتفعت موافقات الرهن العقاري مسجلة 105 آلاف في المملكة المتحدة مقارنة بتوقعات عند 82 ألفاً.



كانت جامعة "جون هوبكينز" قد أعلنت في بيان رسمي أن عدد الإصابات بالفيروس تجاوز حاجز 85 مليون حالة على مستوى العالم في حين بلغ عدد الوفيات 1.85 مليون شخص حتى اللحظة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.3562، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3704 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3542.