شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أكبر مكاسب يومية منذ أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين أقبلوا على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد القلق من أزمة فيروس "كورونا".



كانت جامعة "جون هوبكينز" قد أعلنت أن عدد الإصابات بالفيروس تجاوز حاجز 85 مليون حالة على مستوى العالم في حين بلغ عدد الوفيات 1.85 مليون شخص حتى اللحظة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



هذا، وتراقب الأسواق عن كثب جهود الحكومات حول العالم في مكافحة فيروس كورونا خاصة مع ظهور عدد من اللقاحات الواعدة للوقاية من المرض.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.7% أو ما يعادل 51.50 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1946.6 دولار للأوقية محققا أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أبريل/نيسان 2020، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1948.7 دولار وأقل سعر عند 1906.1 دولار.