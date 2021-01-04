إتقان العقارية تطرح «صفوة مكة» للبيع قريبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد شركة إتقان العقارية لطرح مخطط (صفوة مكة) للبيع المباشر، حيث يقع بقلب العاصمة المقدسة، تحديدا بحي الملك فهد على الطريق الدائري الرابع، على مساحة تقدر بـ872.452 م2، ويعد من المخططات العقارية ذات الموقع المتميز والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، كونه يقع داخل حدود الحرم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد أن مخطط صفوة مكة من المشاريع العقارية الرائدة والحيوية والواعدة؛ كونه يعد الجهة الغربية لمكة المكرمة، ويأتي تمركزه على مفترق طرق رئيسة إضافة مهمة لموقعه.

وأوضح الرشيد أن (صفوة مكة) أرض خام تحيط بها مخططات مكتملة الخدمات ومناطق تحوي كثافة سكانية عالية وندرة المشاريع المماثلة والعروض بالمنطقة رغم مؤشر الطلب على القطاع السكني.

وأضاف «تتميز الأرض بقربها النسبي من الحرم المكي، حيث تقع بالقرب من محطة قطار الحرمين، وبجوار حلقة الكعكية والأسواق المجاورة لها»، مشيرا إلى أنه سيتم بيع القطع عبر البيع المباشر.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الراغبين في الشراء من المستثمرين والمواطنين زيارة الموقع الالكتروني للشركة لمعرفة الشروط للمزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية:

(920001019) (0550053000 - 0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.