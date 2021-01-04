زيادة ملكية «سابك» في «سابك للمغذيات الزراعية» إلى 50.1%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اكتمال استحواذ شركة (سافكو) على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.وقالت (سابك) في بيان على موقع (تداول) «إن سابك للمغذيات الزراعية التي كانت سابقا (سافكو) أصدرت 59.37 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم في المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 4 يناير 2021».

وأضافت «إنه نتج عن ذلك زيادة نسبة ملكية شركة (سابك) في شركة سابك للمغذيات الزراعية من 42.99% إلى 50.1%. وتأتي هذه الصفقة تماشيا مع الرؤية المشتركة للطرفين، والتي تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال الدمج واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع والنمو وتعزيز الميزة التنافسية في سوق الأسمدة العالمية».

وفي ذات الشأن، أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن انتهائها من كافة الإجراءات الخاصة بنقل ملكية شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية من شركة (سابك) إلى الشركة، وذلك يوم 4 يناير2021 (أمس)، والذي يبين ملكية الشركة لكامل الحصص في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية بنسبة 100%، بالإضافة إلى انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال الشركة، حيث تم إيداع أسهم العوض لشركة سابك في المحفظة الاستثمارية الخاصة بها بتاريخ 4 يناير2021.

كما تم زيادة رأس مال الشركة من 4.166.666.660 ريالا إلى 4.760.354.040 ريالا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.25% في رأس مال الشركة، وذلك بإصدار عدد 59.368.738 سهما عاديا جديدا بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد (أسهم العوض) إلى شركة (سابك)، وذلك مقابل استحواذ الشركة على جميع الحصص في رأس مال سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل (سابك)، وتسجيل أسهم العوض وقبول إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول)، وبذلك زادت أسهم الشركة من 416.666.666 سهما إلى 476.035.404 أسهم مدفوعة بالكامل، وذلك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية البيع وشراء الحصص المبرمة بين الشركة وشركة (سابك) بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

وتعتبر هذه الصفقة صفقة مع طرف ذي علاقة، حيث إن شركة (سابك) أحد كبار المساهمين في الشركة، ولديها ممثلون في مجلس إدارة الشركة وهم يوسف البنيان والمهندس سمير آل عبدربه والدكتور وليد العيسى، وسيظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2021م.