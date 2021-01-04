شكرا لقرائتكم خبر «جود الإسكان» يسلم 222 وحدة في 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت منصة جود الإسكان بالشراكة مع مصرف الراجحي 222 وحدة سكنية متكاملة للأسرة الأشد حاجة في 3 مناطق بالمملكة، وذلك برعاية وحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله الراجحي.

وأوضح وزير الإسكان أن منصة جود الإسكان تعد أحد أهم المنصات الوطنية التي تستهدف تفعيل مشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص لدعم الأسر الأشد حاجة للمسكن حول المملكة، لافتا إلى أن حفل التسليم ثمرة لنضج الشراكة الفاعلة بين المنصة ومختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أن المنصة تشهد إسهامات يومية من جميع أفراد المجتمع في سبيل خدمة الأسر وتوفير المسكن الملائم لهم، مقدما شكره إلى معالي محافظ البنك المركزي على تقديم الدعم غير المحدود لبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي والشكر كذلك لرئيس مجلس الإدارة ومنسوبي مصرف الراجحي على مبادرتهم ودعمهم، مؤكدا أن المنصة تتطلع إلى زيادة المشاركات المجتمعية لخدمة أبناء الوطن على مستوى المسكن الذي يعد أحد أهم أساسيات العيش الكريم للأسر.

من جانبه عبر عبدالله الراجحي عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، التي تهدف إلى إشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة الكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية، لتوفير السكن للأسر الأشد حاجة وزيادة معدل الاستقرار الأسري، مؤكدا حرصهم في مصرف الراجحي على تطوير المسؤولية الاجتماعية بالتركيز على المشروعات المستدامة، ما أسهم في تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي تركزت في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.

وجاء تسليم الوحدات السكنية في حفل أقيم في مبنى الإدارة العامة لمصرف الراجحي بمدينة الرياض، امتدادا للدعم الذي قدمه المصرف لمنصة «جود الإسكان» بنحو 40 مليون ريال للإسهام في توفير المسكن المناسب لنحو 222 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 1110 أفراد، يرعاها 124 رب أسرة، و59 مطلقة، و39 أرملة، إذ توزعت الأسر المستفيدة في منطقة الرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة، كما شمل الدعم محافظات عدة مثل الأفلاج والمجمعة والزلفي والدوادمي وشقراء ورفحاء وعرعر وطريف والخرمة.

يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تستهدف مشاركة جميع فئات المجتمع السعودي من أفراد ومنظمات، في مجال العطاءات السكنية الخيرية من خلال منصة الكترونية تحقق الشفافية في تقديم الإسهامات الخيرية.

وحظيت المنصة منذ إطلاقها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 100 مليون ريال، ومن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمبلغ 50 مليون ريال؛ تأكيدا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي جميعها على منصة «جود الإسكان».

توفير المسكن لـ

222 أسرة

عدد أفرادها

1110 أفراد

يرعاها:

124 رب أسرة

59 مطلقة

39 أرملة

توزعت الأسر على 3 مناطق:

الرياض

الحدود الشمالية

مكة المكرمة

9 محافظات شملها الدعم:

الأفلاج

المجمعة

الزلفي

الدوادمي

شقراء

رفحاء

عرعر

طريف

الخرمة