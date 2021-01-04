شكرا لقرائتكم خبر الطاقة تخصص 30 مليون قدم3 من غاز الإيثان يوميا لـ«كيان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت وزارة الطاقة على تخصيص 30 مليون قدم3 من غاز الإيثان يوميا لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات «كيان السعودية». وأوضحت كيان السعودية، في بيان لها على موقع تداول، أن وزارة الطاقة وافقت على طلبها زيادة تخصيص غاز الإيثان، وذلك بتخصيص مقدار لا يزيد على 30 مليون قدم3 قياسي يوميا على أساس المتوفر من المشاريع المستقبلية لزيادة إنتاج الغاز.

وذكرت أن الموافقة تأتي وفق الشروط والأحكام الواردة في خطاب زيادة التخصيص، والتي تتضمن الالتزام بتقديم خطة لتنفيذ المشاريع التحويلية، وإحلال الغاز الجاف محل الوقود السائل (الزيت الخام الثقيل)، والعمل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» على الاستفادة المثلى من اللقيم.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل مع الوزارة لوضع خطة زمنية للبدء في الاستفادة من اللقيم الإضافي، الذي سيعلن عنه في حينه مع الأثر المالي الإيجابي.

وثمنت الشركة جهود وزارة الطاقة على دعمها المتواصل لصناعة البتروكيماويات الوطنية بما يحقق رؤية المملكة 2030.