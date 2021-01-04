الطاقة تخصص 30 مليون قدم3 من غاز الإيثان يوميا لـ«كيان»

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وذكرت أن الموافقة تأتي وفق الشروط والأحكام الواردة في خطاب زيادة التخصيص، والتي تتضمن الالتزام بتقديم خطة لتنفيذ المشاريع التحويلية، وإحلال الغاز الجاف محل الوقود السائل (الزيت الخام الثقيل)، والعمل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» على الاستفادة المثلى من اللقيم.وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل مع الوزارة لوضع خطة زمنية للبدء في الاستفادة من اللقيم الإضافي، الذي سيعلن عنه في حينه مع الأثر المالي الإيجابي.
وثمنت الشركة جهود وزارة الطاقة على دعمها المتواصل لصناعة البتروكيماويات الوطنية بما يحقق رؤية المملكة 2030.
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