انطلاق دورات حفظ الطاقة بالمباني الحكومية فبراير المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة التسجيل في دورات «حفظ الطاقة في المباني الحكومية» لعام 2021 في فبراير المقبل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموجهة للمختصين والعاملين في مجال الصيانة والمشاريع والمشتريات وغيرها من الإدارات ذات العلاقة بالجهات الحكومية.

وتهدف الدورات التي ستقام عن بعد إلى رفع كفاءة المختصين في هذه الجهات نحو الالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، حيث تقام على مدى 4 أيام بواقع 50 دورة تدريبية خلال العام، وتشمل موضوعات حول أساسيات إدارة الطاقة، حفظ الطاقة في أنظمة الإنارة والأنظمة الكهربائية، وفي غلاف المباني وأنظمة التكييف وتخزين الطاقة الحرارية، إضافة إلى حفظ الطاقة في المباني الخضراء وأعمال الصيانة في ترشيد الطاقة. ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة منسوبي الجهات الحكومية الراغبين في حضور الدورات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.seec.gov.sa من خلال أيقونة «دورات الجهات الحكومية».

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني، فيما يعنى المسار الثاني بالبرامج التدريبية، ويهتم المسار الثالث بنشر الوعي عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها من خلال برامج ونشاطات توعوية مستدامة لمنسوبي هذه الجهات.