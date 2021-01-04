السعودة في «المعدات المكملة للطائرات» 68% وتوجه لخلق 150 وظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة المهندس مازن جوهر، حرص الشركة على توطين جميع الأعمال والمجالات المتعلقة بالصناعات العسكرية، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وقال جوهر: إن الشركة تبنت شعار «نستثمر في شبابنا» وتعمل جاهدة من أجل تحقيقه، كاشفا أن نسبة السعودة في الشركة تبلغ حاليا 68%، وتطمح إلى رفع نسبة التوطين من خلال خلق 150 وظيفة خلال العامين القادمين.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية بندر الخريف، إلى شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، حيث استقبله الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لشركة AACC.

واطلع وزير الصناعة على عرض مرئي على إمكانات وخدمات شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، وكذلك العقود التي أبرمتها، تلبية لمتطلبات الشركاء المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي، كما تعرف خلال جولة تفقدية على منصات صيانة القطع العسكرية، وأشاد بدور الشركة في دعم وتطوير التقنيات المستخدمة في الصناعات العسكرية، والجهود التي تبذلها من أجل تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الحيوي والاستثمار في الشباب السعودي.

وأوضح الخريف أن الوزارة تعمل على توطين جميع القطاعات الصناعية ومن بينها قطاع الصناعات العسكرية، بهدف بناء الكفاءات البشرية من جيل الشباب السعودي، وذلك عبر تبني التقنيات الحديثة للصناعة والذكاء الصناعي، بما يدعم قدرة المملكة على النمو في هذا المجال ودعم الإمكانات البشرية.

ولفت الوزير خلال زيارة إلى أن استراتيجية التوطين تأتي من ضمن المسارات التي تعمل عليها وزارة الصناعة لتحفيز القطاع ودعمه، حيث نركز على توطين القطاعات ذات الأولوية من خلال استراتيجية لتحويل العدد الأكبر من المنتجات المستوردة إلى محلية الصنع.

شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC