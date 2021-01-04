إلزام المستوردين بتسجيل جميع المنتجات في «سابر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستوردين بتقديم إقرار ذاتي للمنتجات المحلية والمستوردة غير الخاضعة للوائح الفنية وأنظمة الهيئة، وتسجيلها في منصة سابر الالكترونية، اعتبارا من بداية 2021.

وتأتي تلك الخطوة استكمالا لجهود المواصفات السعودية في تعزيز ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وأشارت إلى أن المستوردين للمنتجات المحلية والمستوردة ملزمون في الوقت الحالي بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية في منصة سابر الالكترونية، وتطبيق المتطلبات الخاصة بالمنتجات المندرجة ضمن مجال اللوائح الفنية المعتمدة، أو تقديم إقرار ذاتي للمنتجات غير المشمولة باللوائح.

ونوهت المواصفات السعودية بوصول عدد التجار المسجلين في منصة سابر الالكترونية لأكثر من 33 ألف تاجر، ومليون و400 ألف منتج، وتجاوز عدد شهادات المطابقة والإرسالية الصادرة من خلال المنصة 850 ألف شهادة.

وأوضحت الهيئة أنها استكملت خطوات الربط الالكتروني مع وزارة التجارة للتحقق من السجلات التجارية في 17 يناير 2019 ، فيما فعلت الربط بين منصتي سابر وفسح في 1 يوليو 2020، بهدف تسريع إجراءات الفسح الجمركي عبر التحقق الالكتروني من شهادة مطابقة الإرسالية عند إصدار البيان الجمركي عبر منصة فسح التابعة للهيئة العامة للجمارك.

وبينت المواصفات السعودية أن منصة سابر الالكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها حول العالم، للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل الكتروني.

17 / 01 / 2019 استكمال خطوات الربط الالكتروني مع وزارة التجارة

01 / 07 /2020 تفعيل الربط بين منصتي سابر وفسح لتسريع الإجراءات

01 / 01 /2021 إلزام المستوردين بتسجيل جميع المنتجات في منصة سابر