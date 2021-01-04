شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلل خسائره ويستقر خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين الذي يناسب أول جلسة في عام 2021 بعد تسجيل العملة الأمريكية خسارة سنوية في عام 2020 بنسبة 7%.



وقلل الدولار خسائره اليوم نتيجة مخاوف الأسواق من تصاعد أزمة فيروس كورونا وتحولهم نحو العملة الأمريكية كملاذ آمن مع هبوط الأسهم الأمريكية.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" بأن عدد الإصابات بالفيروس تجاوز حاجز 85 مليون حالة على مستوى العالم في حين بلغ عدد الوفيات 1.85 مليون شخص حتى اللحظة.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع الشهر الماضي على حزمة تحفيز مالي بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



ووافق مجلس النواب الأمريكي أيضاً على مدفوعات شيكات نقدية بقيمة 2000 دولار لكل أسرة في البلاد مقارنة بدفع 600 دولار حاليا، لكن مجلس الشيوخ رفض هذا المقترح.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.