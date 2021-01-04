شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتحول إلى الهبوط بعد تجاوز مستوى 53 دولاراً لأول مرة منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلياً عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا.



وتعرض الخام لضغوط نتيحة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" حيث أعلنت جامعة "جون هوبكينز" بأن عدد الإصابات بالفيروس تجاوز حاجز 85 مليون حالة على مستوى العالم في حين بلغ عدد الوفيات 1.85 مليون شخص حتى اللحظة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 47.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 49.8 دولار وأقل سعر عند 47.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% إلى 51.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 50.7 دولار.