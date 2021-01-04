شكرا لقرائتكم خبر عن «هافن».. شراكة أمازون وبيركشاير وجي بي مورجان تتفكك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علمت «سي إن بي سي» أن «هافن» Haven، المشروع المشترك الذي أسسته ثلاث من أقوى الشركات الأمريكية لخفض التكاليف وتحسين النتائج في مجال الرعاية الصحية، تفكك بالكامل بعد ثلاث سنوات. وبدأت الشركة إبلاغ الموظفين بأنها ستغلق بحلول نهاية الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة مباشرة على الأمر.

ومن المتوقع أن يتم تعيين العديد من موظفي الشركة البالغ عددهم 57 عاملاً في «أمازون» و«بيركشاير هاثاواي» و«جي بي مورجان تشيس» حيث تمضي كل شركة على حدة في جهودها، ولا يزال من المتوقع أن تتعاون الشركات الثلاث بشكل غير رسمي في مشاريع الرعاية الصحية.

وأعلن قبل ثلاث سنوات عن تعاون الرؤساء التنفيذيين لـ«أمازون» و«بيركشاير هاثاواي» و«جيه بي مورجان» جيف بيزوس ووارن بافيت وجيمي ديمون، لمعالجة واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الشركات الأمريكية ألا وهي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية للموظفين، ما أدى يومها إلى حالةمن الذعر في القطاع خوفاً من القدرات الاحتكارية للشركات. وتراجعت أسهم شركات الرعاية الصحية وسط مخاوف بشأن قدرات القوة المشتركة التي تجمع القادة في مجالات التكنولوجيا والتمويل.

وأكدت بروك ثورستون، المتحدثة باسم «هافن»، خطط الشركة للإغلاق وقالت في رد مكتوب: «حقق فريق هافن تقدمًا جيدًا في استكشاف مجموعة واسعة من حلول الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجربة طرق جديدة لتسهيل الوصول إلى الرعاية الأولية، ومزايا تأمين أبسط في الفهم وأسهل في الاستخدام، والأدوية الموصوفة بأسعار معقولة».

وتابعت: «من الآن فصاعدًا، ستعمل أمازون وبيركشاير هاثاواي وجيه بي مورجان. على الاستفادة من هذه الرؤى ومواصلة التعاون بشكل غير رسمي لتصميم برامج مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لموظفينا ومواقعهم».

