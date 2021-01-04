شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الاحتياطي» يتوقع فترة طويلة من السياسة النقدية المرنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو الاثنين رسالة إلى الأسواق بالقول إن اللقاحات ربما تجعل جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة هذا العام، لكن البنك المركزي الأمريكي بعيد تماما عن التخلي عن سياسته النقدية الفائقة التيسير.

وقال إيفانز في تصريحات معدة للإدلاء بها خلال الاجتماع السنوي لاتحاد جمعيات العلوم الاجتماعية المنعقد عن بعد بسبب الأزمة الصحية الحالية «لتحقيق أهدافنا وإدارة المخاطر، سيتعين أن يكون وضع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مرنا لفترة من الوقت. يجب أن يكون رجال الاقتصاد مستعدين لفترة من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض وزيادة في ميزانياتنا العمومية في الوقت الذي نعمل فيه لتحقيق كلا هدفينا».

وهدفا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اللذين حددهما الكونجرس هما التوظيف الكامل وتحقيق استقرار الأسعار. والاقتصاد الأمريكي بعيد عن تحقيق الهدفين كليهما، إذ بلغ معدل البطالة 6.7 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين لا يزال التضخم دون المستوى الذي يستهدفه المجلس والبالغ اثنان بالمئة.

ويرى إيفانز أنه ليس غريبا أن يتواصل شراء الاحتياطي الفيدرالي للأصول وأن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قرب الصفر لفترة طويلة بعد أن تنحسر الجائحة المستعرة.

(رويترز)