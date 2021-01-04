شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحقق كشفين نفطيين جديدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن وزير النفط محمد الفارس أعلن الاثنين عن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين في الكويت.

وذكرت الوكالة أن أحد الاكتشافين جرى في حقل حومة النفطي الذي یقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكویت بقدرة إنتاجیة 1452 برمیلاً من النفط الخفیف في الیوم.

وأضافت أن الاكتشاف الثاني جرى في حقل القشعانیة في شمال الكویت، حيث اكتشف نفط خفیف بكمیات تجاریة تبلغ 1819 برمیلاً في الیوم، وغاز مصاحب يبلغ 2.78 ملیون قدم مكعبة في الیوم.

وأضاف الوزير أنه جرى اكتشاف نفط تقلیدي أیضاً في شمال حقل برقان الكبیر، بمعدل إنتاج یومي تجاوز ألفي برمیل، وذلك بعد حفر عدة آبار في 2020 لتحديد امتداد الحقل.