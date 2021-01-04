الاقتصاد

«وول ستريت» تتحول إلى اللون الأحمر بعد اختراق مستويات جديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتحول إلى اللون الأحمر بعد اختراق مستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم يوم الاثنين، أول يوم تداول لعام 2021، بعد عام جامح ولكنه مربح للغاية للمستثمرين. وتداول مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بمقدار 412 نقطة أو 1.4%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.1%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%. سجل كل من مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية عند الافتتاح.
كانت بوينج وكوكاكولا الأسوأ أداءً، بانخفاض 3.9% و4.2% على التوالي. وانخفضت أسهم العقارات بنسبة 2.2% لتقود مؤشر ستاندرد آند بورز للانخفاض.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا