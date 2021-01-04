شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتحول إلى اللون الأحمر بعد اختراق مستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم يوم الاثنين، أول يوم تداول لعام 2021، بعد عام جامح ولكنه مربح للغاية للمستثمرين. وتداول مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بمقدار 412 نقطة أو 1.4%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.1%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%. سجل كل من مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية عند الافتتاح.

كانت بوينج وكوكاكولا الأسوأ أداءً، بانخفاض 3.9% و4.2% على التوالي. وانخفضت أسهم العقارات بنسبة 2.2% لتقود مؤشر ستاندرد آند بورز للانخفاض.

