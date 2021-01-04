شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 337 وحدة سكنية بـ 565.72 مليون درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 841 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة الاثنين تسجيل 377 مبايعة بقيمة 718.06 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 152.35 مليون درهم و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 565.72 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الجداف وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 100.35 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 22.34 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 78.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 23.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البراحة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة المرر بقيمة 8 ملايين درهم.