شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المُعمر تُوصي بزيادة رأس المال بأسهم منحة وتوزيع أرباح نقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "أم أي اس" بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% عن طريق رسملة جزء من الأحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 25 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.وبحسب البيان، ستتم زيادة رأس المال من خلال الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت الشركة إلى أن الأسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة.

وفي بيان مُنفصل أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام المالي 2020 بقيمة 22 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 1.1ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 11%.

ومن المُقرر أن تكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ نهاية يوم عمل تداول الخميس 7 يناير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في الايرادات حيث بلغت 2.117% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال استة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.