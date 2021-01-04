شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 340 مليون ريال مع بنك البلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك البلاد بإجمالي قيمة 340 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن التمويل عبارة عن 136 مليون تسهيلات متوسطة الأجل لمدة سبعة سنوات و204 مليون تسهيلات قصيرة الأجل لمدة عامان.

وأشارت الشركة، إلى أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام.

يُذكر أن مبكو جددت اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في نوفمبر الماضي، مع بنك البلاد بقيمة 200 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 383 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 858 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات للطن.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.