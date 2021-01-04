شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المتطورة" تقوم بتعيين فالكم المالية كمستشار مالي لعملية الطرح في السوق الموازي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن قيام إحدى شركاتها الزميلة - شركة العبيكان للزجاج - والتي تملك المتطورة 40% من رأس مالها، بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي لعملية الطرح في السوق الموازي (نمو)، وذلك وفق قواعد التسجيل والإدراج المعمول بها.

وقالت المتطورة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الشركة لحث ودفع الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.5 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إنخفاض الإيرادات بسبب إنخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وإنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة بسبب الاوضاع الحاليه نتيجة جائحة كورونا، وأرتفاع الزكاة التقديرية وإنخفاض تكاليف التمويل وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 20.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 32 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.