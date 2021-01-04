شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية تحصل على موافقة وزارة الطاقة على طلبها بزيادة تخصيص غاز الإيثان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية" عن موافقة وزارة الطاقة على طلبها زيادة تخصيص غاز الإيثان، وذلك بتخصيص مقدار لا يزيد عن 30 مليون قدم مكعب قياسي يومياً على أساس المتوفر من المشاريع المستقبلية لزيادة إنتاج الغاز.

وأفادت الشركة، في بيان اموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الموافقة تمت وفق الشروط والأحكام الواردة في خطاب زيادة التخصيص والتي تتضمن الالتزام بتقديم خطة لتنفيذ المشاريع التحويلية وإحلال الغاز الجاف محل الوقود السائل (الزيت الخام الثقيل)، والعمل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على الاستفادة المثلى من اللقيم.

وأشارت كيان، إلى أنها ستعمل مع الوزارة لوضع خطة زمنية للبدء في الاستفادة من اللقيم الإضافي والذي سيتم الإعلان عنه في حينه مع الأثر المالي الإيجابي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 28.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من ارتفاع في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 943.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 469.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.