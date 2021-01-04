شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع مع الضغط على سوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل الضغوط على سوق النفط – إحدى السلع الرئيسية التي تصدرها كندا – بالتزامن مع استمرار أزمة فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز حاجز 85 مليون حالة على مستوى العالم في حين بلغ عدد الوفيات 1.85 مليون شخص حتى اللحظة.



وتتواصل محاولات الدول حول العالم لاحتواء الجائحة من خلال طرح جرعات من بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي اعتمد استخدامها بشكل طاريء.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في كندا ارتفع في الشهر الماضي إلى 57.9 نقطة من 55.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 16:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 47.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 49.8 دولار وأقل سعر عند 47.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% إلى 50.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 50.7 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7843، وسجل أعلى سعر عند 0.7897 وأقل سعر عند 0.7836.