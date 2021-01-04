شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل أولى جلسات 2021 على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية أول جلسة من عام 2021، وذلك بعد اختتام عام 2020 على تحقيق مكاسب قوية ومستويات إغلاق قياسية.



ولا يزال المستثمرون في "وول ستريت" متفائلين حيال لقاحات فيروس "كورونا" المعلن عنها في العام الماضي والتي تم منح جرعات منها بالفعل في عدة دول.



يأتي ذلك مع إعلان جامعة "جون هوبكينز" بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز حاجز 85 مليون حالة على مستوى العالم في حين بلغ عدد الوفيات 1.85 مليون شخص حتى اللحظة.



من جانبها، توقعت شركة "موديرنا" تسليم 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الربع السنوي الأول من عام 2021.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 30480 نقطة، كما تراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3746 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بأربع نقاط إلى 12880 نقطة.