شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بنحو 2% في أولى جلسات العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين (أول جلسة في عام 2021) وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استمرار التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز حاجز 85 مليون حالة على مستوى العالم في حين بلغ عدد الوفيات 1.85 مليون شخص حتى اللحظة.



وتعول العديد من الحكومات والدول بشكل كبير على لقاحات واعدة تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا.



ومن أبرز هذه اللقاحات لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح شركة "موديرنا" بالإضافة إلى لقاح شركة "أسترازينيكا" الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" فضلا عن اللقاح الروسي.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 89.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 3.58 دولار للرطل، وسجل أعلى مستوى عند 3.60 دولار وأقل سعر عند 3.52 دولار.