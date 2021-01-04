شكرا لقرائتكم خبر عن «بروكفيلد» تعرض إعادة شراء ذراعها العقارية بـ 5.9 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت شركة «بروكفيلد» الكندية لإدارة الأصول الاستحواذ على ذراع العقارات التجارية التابعة لها «بروكفيلد بروبيرتي بارتنرز إل بي»، في صفقة قيمتها 5.9 مليار دولار.

ونقلت «رويترز»، عن بيان لبروكفيلد قوله بأن الشركة ستدفع 16.50 دولار مقابل كل سهم لا تملكه من «بروكفيلد العقارية»، بعلاوة 14% عن سعر السهم عند إغلاق يوم الخميس.

الذراع العقارية لبروكفيلد، تدير المكاتب ومراكز البيع بالتجزئة والعقارات اللوجستية في العديد من الأسواق العالمية.

وقال نيك جودمان، المدير المالي لإدارة الأصول في بروكفيلد: «ستسمح لنا الخصخصة بمرونة أكبر في تشغيل المحفظة، وتحقيق القيمة الجوهرية لأصول بروكفيلد بروبيرتي عالية الجودة». (رويترز)