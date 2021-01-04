شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تبدأ 2021 باختراق المستويات القياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستفيدة في ذلك من آمال تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات المختلفة التي بدأ توزيعها في العديد من دول العالم. واستهل المؤشران إس آند بي، وداو جونز، أولى جلسات العام الجديد 2021 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة، ليواصلا المكاسب التي تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، بما يعادل 0.07%، إلى 30627.47 نقطة في حين فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعاً 8.5 نقطة، أو 0.23%، إلى 3764.61 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.2 نقطة، أو 0.54%، إلى 12958.522 نقطة.