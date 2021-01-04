شكرا لقرائتكم خبر عن ممر لوجستي بين دبي وحيدر أباد لتوزيع لقاحات «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تضافرت جهود كل من مطارات دبي، المؤسسة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، وشركة مطار «جي إم آر-حيدر أباد» لتكوين ممر لوجستي لتوزيع لقاحات «كوفيد-19».

ومن شأن هذا الممر أن يوفر طاقة استيعابية للتعامل بسلاسة مع ما يصل إلى 300 طن من اللقاحات يومياً، حيث تعد مؤسسة مطارات دبي موطناً لنحو 88 شركة طيران عالمية، بما في ذلك طيران الإمارات، و12 وكيل شحن دولياً، و400 وكيل محلي وإقليمي للشحن، ولديها شراكة مع «دناتا للشحن»، مزود خدمات الشحن المترابطة في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال.

ويأتي هذا الإعلان غداة إضفاء الطابع الرسمي مؤخراً على اتفاقية تم التوصل إليها بين الفريقين بعد شهور من التحضيرات من قبل الكيانين لتصميم وتشكيل حل لوجستي متكامل وسلس للقاحات كبار صناعيي اللقاحات في الهند مع أسواق حول العالم، حيث يربط ممر «مطار حيدر أباد-مطار دبي الدولي»، وذلك عبر مركز الشحن بالغ التطور في دبي.

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «من المتوقع في الأشهر المقبلة حدوث طفرة لجهة الطلب على التوزيع العالمي الكفؤ والآمن والموثوق لكميات كبيرة من لقاحات «كوفيد-19»، وبصفتنا المركز المتفوق على المستوى العالمي، فقد أردنا أن نكون مستعدين للاستجابة لهذا الطلب. وتأتي شراكتنا مع شركة مطار «جي إم آر-حيدر أباد» بتوقيت مناسب تماماً في ظل دخول السباق العالمي لتطوير اللقاحات مرحلته النهائية. والممر هو نتاج استراتيجيتنا الاستباقية الرامية لأن نكون مستعدين مع حلول شحن مبتكرة وتعاونية ورشيقة في مضمار صناعة الشحن».

وقال إس جي كيه كيشور، المدير التنفيذي وكبير مسؤولي الابتكار في مؤسسة مطارات جي إم آر: «في الوقت الذي يشرع فيه العالم في حملة تلقيح غير مسبوقة لمواجهة جائحة كوفيد-19، فإن تعاوننا مع مؤسسة مطارات دبي على شكل ممر شحن جوي حصري للقاحات بين مطار حيدر أباد الدولي، ومطار دبي الدولي، سيلعب دوراً رئيسياً في تمكين الشحن الأمن والكفؤ للقاحات كوفيد-19 من، وإلى حيدر أباد، عاصمة صناعة الأدوية في جنوب آسيا».

وقال جاري تشابمان، رئيس دناتا: «نحن متحمسون لتضافر جهودنا مع مؤسسة مطارات دبي وشركة مطارات حيدر أباد لضمان النقل الأمن والكفؤ للقاحات «كوفيد-19» عبر المنطقة، والعالم. لقد استثمرنا بكثافة خلال السنوات القليلة الماضية لإنشاء مرافق متطورة، وامتلاك أحدث التقنيات بهدف تعزيز قدراتنا على مناولة الأدوية. وسوف تمكننا بنيتنا التحتية فائقة التطور من تقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة لشركائنا وعملائهم عبر هذا المشروع الفريد».

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: يسر الإمارات للشحن الجوي دعم مبادرة ممر توزيع اللقاحات بين مطارات دبي وحيدر أباد، ما سيسهل كثيراً النقل السريع والآمن للقاحات «كوفيد-19» من حيدر أباد إلى دبي، ومنها إلى مختلف مناطق العالم. وحيدر أباد محطة مهمة لنا لنقل الأدوية، كما أنها تشكل جزءاً مهماً من مبادرتنا الدولية «ممرات الأدوية» لتعزيز حماية سلسلة النقل المبرّد للأدوية. وقد واصلنا خلال الجائحة نقل كميات كبيرة من المنتجات الدوائية الحساسة للحرارة من حيدر أباد، والمنطقة. وتوفر الإمارات للشحن الجوي اتصالاً قوياً مع حيدر أباد بأكثر من 10 رحلات أسبوعياً بطائراتنا البوينج 777. وإضافة إلى إمكاناتنا القوية لتسيير رحلات تشارتر، فإننا أيضاً مؤهلون جيداً لنقل لقاحات «كوفيد-19»من حيدر أباد إلى منشآتنا في دبي، التي تتمتع ببنية تحتية معتمدة عالمياً، بما في ذلك مركزنا الجوي المخصص لتخزين وتوزيع لقاحات «كوفيد-19» ونقلها إلى مختلف دول العالم.