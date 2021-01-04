شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني»: 98 ألف مستفيد من تأجيل سداد 6.6 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن فوزه بجائزة «بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020» المرموقة للعام السادس خلال الأعوام الماضية، وجائزة «بنك العام في الشرق الأوسط 2020» للمرة الثالثة من جوائز مجلة «ذا بانكر». وجاء فوز البنك بهاتين الجائزتين تكريماً لجهوده في الاستجابة للجائحة العالمية في المنطقة، ومنهجيته الرائدة للابتكار في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يشرفنا حصول بنك الإمارات دبي الوطني على جائزتي «بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة» للعام السادس، و«بنك العام في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة، من جوائز مجلة «ذا بانكر». وقد سببت جائحة «كوفيد-19» تداعيات واسعة، ولم تقتصر آثارها على الصحة العامة فحسب، بل امتدت إلى الاستقرار الاقتصادي وحياة الناس وأعمال الشركات والمجتمعات حول العالم. لذلك كانت استجابتنا لهذه الظروف الاستثنائية مدفوعة بالتزامنا المستمر نحو فرق عملنا، وخدمة عملائنا والمجتمع، ولم ندخر أي جهد ممكن لتعزيز سلامتهم، وتخطي كل التحديات، وضمان استقرارهم المالي ورفاههم الاقتصادي.

وأضاف: «مكننا تركيزنا المستمر منذ فترة طويلة على الخدمات المصرفية الرقمية من الحفاظ على مرونتنا، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا. وبينما نتطلع قدماً إلى المستقبل، نهدف إلى المضي قدماً بدعم كل الأطراف المعنية والمساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام».

وباعتباره بنكاً رائداً يقدم خدماته للملايين من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركيا، طبق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة من الإجراءات الشاملة والاستباقية لحماية الاستقرار المالي والرفاه الاقتصادي لموظفيه، وعملائه، والمجتمع بأسره.

وعلى الرغم من الظروف القاسية التي واجهها الأفراد والشركات خلال العام، حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بقيمة 5.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وحافظ على قوة ميزانيته العمومية. وبالتزامن مع بدء الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لا يزال البنك مستمراً في تقديم الدعم لأكثر من 98 ألف عميل من خلال تأجيل سداد دفعات الفائدة والمبلغ الأصلي بقيمة تبلغ نحو 6.6 مليار درهم.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني من بين العديد من الجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تطبق نموذج العمل عن بعد، والإجراءات الاحترازية بين كوادر عمله، مقدماً لهم الدعم الفعال، بما يشمل توفير خدمة المساعدة النفسية على مدار الساعة للموظفين وأسرهم خلال هذه الفترة العصيبة. وعلاوة على ذلك، وانطلاقاً من ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني بفضل بنيته التحتية الرقمية المتطورة من تزويد العملاء والشركات بخدمات رقمية عالية الجودة عبر قنوات الهواتف المتحركة والإنترنت، على الرغم من القيود التي فرضت على الحركة وتدابير التباعد الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء مكانته الرائدة، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني تدابير إغاثية للعملاء من الأفراد والشركات في عدد من الأسواق، إضافة إلى المساهمة في المبادرات المجتمعية.