شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تمدد صلاحية عروض «ماي إيميريتس باس» لزوار دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعادت طيران الإمارات عروض «ماي إيميريتس باس My Emirates Pass» لزوار دبي مع بداية العام الجديد. وتتيح العروض لمسافري الناقلة استخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض وحسومات لدى أكثر من 450 مطعماً ووجهة ترفيهية ومتجر تجزئة في دولة الإمارات.

ومددت طيران الإمارات فترة صلاحية عروض «ماي إيميريتس باس» لكي يستمتع مزيد من العملاء باستكشاف دولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة أقل. ويمكن للمسافرين على رحلات الناقلة إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين 1 يناير الجاري و30 سبتمبر/أيلول 2021، الاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة بمجرد إبراز بطاقات صعودهم إلى طائرات الإمارات وبطاقة تعريف شخصية.

ويستطيع العملاء الاستفادة من عروض خاصة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على التسوق والتجارب العائلية، وخيارات تناول الطعام العالمية. وتشمل العروض خصماً يصل إلى 50% في 300 مطعم و35 سبا في فنادق عالمية، وأنشطة ترفيهية مثل مدينة أكوافنتشر بأتلانتس، وقمة برج خليفة. وللاطلاع على العروض المتاحة، يرجى النقر هنا. (يخضع العرض لبعض الشروط والأحكام).

ويمكن للمسافرين الدوليين بغرض السياحة والترفيه أو ممارسة الأعمال التوقف في دبي للاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب العالمية، من الشواطئ والصحراء إلى الأنشطة التراثية، ومرافق الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي.