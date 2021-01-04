شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية تغيب عن أكبر مصدري الأغذية الحلال عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزّز المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، موثوقية تجارة الحلال العالمية، ولا سيما في عام 2020 بعد أن تصدّر أعضاء المنتدى قائمة أكبر مصدّري الأغذية الحلال في العالم. ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2020-2021، تضمنت قائمة الدول الخمس الأولى المصدّرة لمنتجات الحلال لدول منظمة التعاون الإسلامي، البرازيل بقيمة صادرات بلغت 16.2 مليار دولار؛ الهند عند 14.4 مليار دولار؛ الولايات المتحدة الأمريكية عند 13.8 مليار دولار؛ روسيا عند 11.9 مليار دولار؛ والأرجنتين عند 10.2 مليار دولار.

وتعد جميع هذه الدول أعضاء في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الأمر الذي يعكس نجاحه في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال في السوق العالمية، على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا».

والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال هو شبكة مستقلة غير حكومية من هيئات الاعتماد والتي تهدف إلى تنسيق ممارسات ومعايير اعتماد الحلال في العالم. وتمكّن المنتدى من ضم 38 عضواً من 35 دولة حول العالم.

وقالت د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: على الرغم من أن الدول الإسلامية تعتمد على الواردات الإسلامية، إلا أن هناك حاجة ملحّة لاعتماد الحلال في صناعة الأغذية والخدمات اللوجستية. لذلك، يساهم المنتدى في الحفاظ على موثوقية منتجات الحلال من خلال توحيد معايير اعتماد الحلال بين الدول الأعضاء.

قائمة الدول الخمس الأولى المصدّرة:

البرازيل 16.2 مليار دولار

الهند 14.4 مليار دولار

أمريكا 13.8 مليار دولار

روسيا 11.9 مليار دولار

الأرجنتين 10.2 مليار دولار

وأضافت: إن أكبر مصدّري المواد الغذائية لدول منظمة التعاون الإسلامي هم ليسوا أعضاء فيها. لذلك، ولتعزيز موثوقية تجارة الحلال وضمان أن المنتجات التي يشتريها المستهلكون هي وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب توحيد ممارسات ومعايير اعتماد الحلال في مختلف البلدان. وبما أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يلعب دوراً رئيسياً في التنسيق بين أعضائه لتوحيد معايير اعتماد الحلال، فإنه يؤكد التزامه بتسهيل تجارة الحلال على الصعيد العالمي، وبالتالي دعم اقتصادات الدول.

وعلى الرغم من وباء كورونا، التزم المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بخدمة تجارة وصناعة الحلال من خلال تقديم الخدمات الداعمة والمبتكرة التي تهدف إلى تبسيط توحيد معايير اعتماد الحلال. وفي عام 2020، ركزت مبادرات المنتدى على تعزيز عضويته على مستوى العالم، وبناء بنية تحتية رقمية قوية، واستخدام الأدوات الأساسية لنشر الوعي حول قطاع الحلال مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بذات الوقت.