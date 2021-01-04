شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى 33 شهرا فى مستهل تعاملات 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى 33 شهرا مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره الحادة التي توقفت مؤقتا يوم الخميس ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ،وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 % إلى مستوى 89.42 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.93 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.93 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الخميس ، فى أخر تعاملات عام 2020 ، مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس وتغطية مراكز بيع قبل نهاية العام.

وعلى صعيد تعاملات 2020 ،فقد مؤشر الدولار قرابة 7% ، فى أول خسارة سنوية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ،وبأكبر خسارة سنوية منذ عام 2017 ،بفعل التحفيز المالي والنقدي الضخم فى الولايات المتحدة ، لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

لا تزال المعنويات القوية تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ،يؤكدها صعود العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى 11 شهر فى أولى جلسات عام 2021.

تعاذ تلك المعنويات إلى التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى إقرار حزمة إنفاق مالي جديدة فى الولايات المتحدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.