شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 2.5% بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات 2021 ، لتسجل أعلى مستوى فى أسبوعين ، بدعم الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.7% إلى مستوي 27.35$ الأعلى منذ 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 26.61$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.57$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الخميس فى أخر تعاملات عام 2020 ، منخفضا بنسبة واحد بالمئة ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى صعيد تعاملات 2020 ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 47.5% ، فى ثاني مكسب سنوي على التوالي ،وبأكبر مكسب سنوي منذ 2010.

ويعاذ هذا المكسب السنوي الأضخم فى عشر سنوات إلى عمليات شراء المعادن النفيسة كملاذات آمنة ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق ،عقب ظهور فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي للحد من انتشار الجائحة الفيروسية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.42 نقطة ، عاكسا الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، عقب إقرار حزمة تحفيز مالي ضخمة فى الولايات المتحدة ، بجانب التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.