شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة 11 شهر فى مستهل جلسات 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولي جلسات عام 2021 ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهر ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ،بعد صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.4% حتى الساعة 11:11 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 405.74 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الخميس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بحوالي 0.8% ، بفضل التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،واتفاق التجارة التاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات العام الجديد 2021 ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 شهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع تجاوز 4.5% ،تاليه قطاع السفر والترفيه ، مع صعود بأكثر من 3.5%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة يوم الخميس مرتفعا بأكثر من 0.6% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,760.20 نقطة ،وصعد مؤشر داو جونز الصناعي قرابة 200 نقطة وسجل أعلى مستوي فى التاريخ عند 30,637.47 نقطة.

انطلقت فى المملكة المتحدة البريطانية يوم الاثنين أول حملة تلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته شركة استرا زينيكا بالاشتراك مع جامعة أكسفورد ،ويعد هذا اللقاح هو الثاني بعد لقاح "فايزر-بيونتيك" الذي بدأ استخدامه فى البلاد أوائل الشهر الماضي.

بدأت التدفقات التجارية فى السريان بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقا للقواعد الجديدة التي تم الاتفاق عليه ضمن الصفقة التاريخية بين لندن وبروكسيل لتنظيم العلاقات المستقبلية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.7% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.4% ،وفى لندن قفز مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.