شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز فوق 1,900$ مسجلا أعلى مستوى فى شهرين بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب للتداول فوق حاجز 1,900$ للأونصة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات 2021 ،لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 1.7% إلى 1,935.19$ الأعلى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,903.59$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,903.57$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الخميس فى أخر تعاملات 2020 ، ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات 2020 ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 25% ، فى ثاني مكسب سنوي على التوالي ،وبأكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق ، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي.

وقفزت أسعار الذهب أوائل آب/أغسطس 2020 لتتداول فوق الحاجز النفسي عند 2,000$ للمرة الأولى فى التاريخ ، وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم 7 آب/أغسطس عند 2.075$ للأونصة.

شهد عام 2020 العديد من المخاطر ، لعل أهمها التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا ،والتحفيز المالي والنقدي الضخم لمعظم البنوك المركزية الكبرى ،وانهيار أسعار النفط ،والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين ،بجانب مخاوف الحروب التجارية العالمية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.42 نقطة ، عاكسا الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، عقب إقرار حزمة تحفيز مالي ضخمة فى الولايات المتحدة ، بجانب التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الخميس بنحو 0.88 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,170.74 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي.