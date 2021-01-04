شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز لأعلى مستوى فى 11 شهرا قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى 11 شهرا ، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،قبيل انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلس" ،وسط توقعات التخلي عن آي زيادات أخرى فى الإنتاج خلال شباط/فبراير ، ضمن جهود التحالف العالمي المستمرة فى دعم السوق.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.4% إلى مستوي 49.80$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 48.18$، وسجل أدني مستوي عند 48.15$ ،و صعد خام برنت بنسبة 3.6% إلى مستوي 53.30$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 51.46$ ، وسجل أدنى مستوي عند 51.40$.

عند تسوية يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنحو 0.25% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

وعلى مدار العام المنصرم، فقد الخام الأمريكي نسبة 21.5% ،بأكبر خسارة سنوية منذ عام 2018 ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت قرابة 22% ، بأكبر خسارة سنوية منذ عام 2015 ، والسبب الرئيسي فى تلك الخسارة السنوية الفادحة ، جائحة فيروس كورونا التي أضرت كثيرا بمستويات الطلب العالمي على الوقود.

تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الاثنين ، لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي تحديد مستويات الإنتاج خلال شباط/فبراير المقبل.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وافقت الدول الأعضاء فى تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

وعلى حسب اتفاق "نيسان/أبريل" 2020 لخفض المعروض العالمي، كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.

ويعني القرار الأخير التخلي عن الزيادة المقررة بنحو 2 مليون برميل، على أن تكون إجمالي التخفيضات الجديدة بنحو 7.2 مليون برميل يوميا، يتم مراجعتها شهريا على حسب تطورات السوق.

ومع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ضمن الموجة الثانية للعدوى التي تنتشر على نطاق واسع فى معظم أنحاء العالم ،تشير معظم التوقعات إلى استمرار ضعف الطلب العالمي على الوقود ،لذلك يتجه التحالف العالمي إلى الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغيير فى شباط/فبراير المقبل.