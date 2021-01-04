شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يرتفع بصعوبة – تحليل – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 1.71 نقطة ليستقر على سعر 127.07 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى المتوسط، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 122.72، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 129.72.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد