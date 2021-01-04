شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.85% بما يعادل 1.33 نقطة ليستقر على سعر 157.38 دولار، بالإضافة إلى ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 155.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 162.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد