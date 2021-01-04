آي بي إم يصعد من جديد – تحليل – 04-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 1.54 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 125.88 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن نلاحظ أمام ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 119.96، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 129.08.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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