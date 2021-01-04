شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري 23.92 ليؤكد بذلك على اختراقه، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.11% بما يعادل 0.27 نقطة ليستقر على سعر 24.59 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 23.92، ليستهدف مستوى المقاومة 26.97.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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