شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يعاود الارتفاع - تحليل – 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هاني ويل (HON) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، يحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 1.75 نقطة ليستقر على سعر 212.70 دولار، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 206.26، ليستهدف مستوى المقاومة 220.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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